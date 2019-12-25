В феврале в Пулково прошли контроль 20 тысяч животных

Рыбки, птицы, моллюски, шмели, ламбораторные животные, кошки и собаки путешествовали по России и за границу.

В минувшем феврале в грузовом терминале аэропорта Пулково более 20 тысяч животных прошли ветеринарный контроль. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Из Петербурга и Ленобласти в путешествие самолетом отправили 11 тысяч аквариумных рыбок и пиявок, 725 лабораторных животных, 512 декоративных амфибий, моллюсков и ракообразных, 63 кошки и собаки, 33 черепахи и декоративные птицы. Животные направлялись в Крым, Башкортостан, Татарстан и Якутию, Тюменскую, Магаданскую, Оренбургскую, Архангельскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а кошки и собаки вылетали за границу – в Канаду, США, Италию, Израиль, Францию, Германию и Великобританию.

Встречали в Пулково и путешественников из других регионов России: рыбок, попугаев, кошек и собак, четырех кошачьих лемуров, харзу и корсака, хомяка и даже два десятка шмелиных семей. Животные приезжали в Северную столицу из Удмуртии, Приморского края, Новосибирской области, Москвы и области, Барнаула, Крыма. Абсолютно все звери, рыбы и птицы успешно прошли контроль и продолжили путешествие в адреса получателей.

Ранее мы рассказывали о спасении косули со льда Байкала.

Фото: pixabay