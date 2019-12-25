В феврале жертвами коронавируса в Петербурге стали 1445 человек

Это на 1205 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.

В феврале от новой коронавирусной инфекции скончались 1445 петербуржцев. При этом у 124 из них КОВИД назвали возможной причиной смерти. Такие данные приведены в отчете службы государственной статистики 4 апреля.

По данным Росстата, в феврале 2021 года в Петербурге от коронавируса умерли на 1205 человек больше, чем в феврале прошлого года. В январе 2021 года КОВИД стал причиной смерти 2345 петербуржцев.

В целом с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции в Петербурге скончались 12 394 людей.

Ранее мы писали, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может сформироваться к лету.

Фото: Piter.TV