В эту пятницу выборжан ожидает долгожданное потепление

Помимо прочего, на дорогах региона будет гололедица.

В пятницу, 8 февраля, на территории 47 региона ожидается погода с повышенной облачностью и небольшими прояснениями, как и прежде будут продолжаться метели и снегопады с мокрым снегом. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Температура воздуха, как считают синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью удержится в пределах от -1°С до - 6°С, днем повысится до - 4°С, и даже до +1°С. Скорость ветра будет достигать 12 м/с. А к субботе порывы ветра станут еще сильнее: до 15 м/с.

Помимо прочего, на дорогах региона будет гололедица. В результате чего повысится вероятность возникновения аварийных ситуаций на областных трассах.

Источник: сетевое издание "Online47"