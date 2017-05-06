В этом году в Петербурге прикрыли четыре подпольные нарколаборатории и два интернет-магазина

Также в городе улучшают работу наркологической службы.

В этом году в Петербурге прикрыли четыре подпольные лаборатории и два интернет-магазина. Также правоохранительные органы пресекли три дорожных канала, по которым доставляли наркотики в город. Задержано 15 человек, возбуждено и расследуются восемь уголовных дел, осуждено шесть человек. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Также в Петербурге улучшают работу наркологической службы. Приобретен газовый хромато-масс-спектрометрический анализатор для проведения химико-токсикологических исследований на наличие наркотических средств и психотропных веществ.

В Городскую наркологическую больницу за девять месяцев устроились на работу пять врачей-психиатров-наркологов, один медицинский психолог, два ассистента специалиста по социальной работе.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемых в наркоторговле, напавших на полицейских на кладбище.

Фото: Piter.TV