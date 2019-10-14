В Петербурге задержали подозреваемых в наркоторговле, напавших на полицейских на кладбище

Подозреваемые оставили 250 граммов какого-то вещества.

Злоумышленники ранили полицейского на кладбище в Сестрорецке во время попытки спрятать наркотики. В городе объявили план "Перехват". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозрительную пару заметили 15 декабря на Горском кладбище. Во время задержания они оказали активное сопротивление: пустили слезоточивый газ и ранили полицейского ножом в руку. Затем мужчина и женщина скрылись на "Киа Оптима". На месте происшествия обнаружили пакет весом около 250 граммов. Предполагается, что там могут быть наркотические вещества.

После получения медпомощи полицейские продолжили службу.

Вчера, 16 декабря, пару удалось задержать. Они находились в съемном доме в деревне Хиттолово Всеволожского района.

Фото: Piter.TV