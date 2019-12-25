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В этом году в пассажирском терминале Пулково проверили 828 кошек
Сегодня, 15:27
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В этом году в пассажирском терминале Пулково проверили 828 кошек

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С 16 сентября этого года вводятся новые правила для ввоза кошек, собак и хорьков.

Свыше 900 кошек выехали из России под  контролем Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора. В этом году в пассажирском терминале аэропорта Пулково прошли ветеринарный контроль 828 кошек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

У кошек проверяли документы – ветеринарные паспорта и ветеринарные свидетельства с указанием наличия микрочипа установленного образца и датами проведенных вакцинаций. 

В ведомстве напомнили, что с 16 сентября этого года вводятся новые правила для ввоза кошек, собак и хорьков. Теперь у них должны быть с собой исследования на антитела к вирусу бешенства.

Ранее мы писали, что в Павловский парк заглянула косуля .

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1)

Теги: авиасообщение, животные, пассажиры, проверили 828 кошек, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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