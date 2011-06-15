В этом году в Петербурге установят 17 новых светофоров

Также планируется модернизировать 20 старых светофоров.

В четверг, 5 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что Смольный выделяет значительные средства на расширение и модернизацию сети светофоров. За текущий год планируется установить 17 светофоров и модернизировать 20 существующих.

Отмечается, что первый светофор в Ленинграде установили 15 января 1930 года на перекрестке Невского и Литейного проспектов. На данный момент в городе работают 1 761 светофор, 65% из которых – "умные" светофоры, подключенные к автоматизированным системам управления дорожным движением. Часть работает по беспроводным линиям связи.

Петербург стал первым городом в стране, где правительство решило создать специальное учреждение, которое начало обслуживать, проектировать и создавать светофоры. Так, в 1999 году этим занялась "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга", тогда было установлено около 900 светофоров с простыми ламповыми устройствами. За 22 года установили более 830 новых светофоров.

До 2024 года планируют установить еще 45 новых светофорных объектов и модернизировать 32. На эти цели выделили более 800 млн рублей.

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