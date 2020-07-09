В этом году в Ленобласти перевыполнили план по заготовке кормов для животных

Теперь животные в зимний период не останутся без еды.

Осенняя заготовка кормов в Ленобласти в этом году завершилась. План перевыполнили на 15 процентов. Специалисты собрали более 66 тыс. тонн сена, ,16 миллиона тонн силоса, 98,5 тысяч тонн фуражного зерна. Об этом сообщили сегодня, 1 ноября, в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Теперь животные в зимний период не останутся без еды. А люди будут видеть на прилавках магазинов молоко, яйца и мясо.

Добавим, что государственная поддержка растениеводства в 2022 году превысила 900 миллионов рублей.

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