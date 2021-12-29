В Петербурге в этом году 10 тысяч подростков смогут найти работу

В этом месяце начали работать 156 подростков.

В феврале 156 подростков, находящихся на сопровождении центра "КОНТАКТ", начали работать в библиотеках, Домах молодежи, в оранжерее и военном комиссариате Петербурга. В 2022 году город поможет найти работу десяти тысячам молодых людей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В 2021 году центр "КОНТАКТ" помог найти работу 1757 подросткам, из них 569 работали впервые.

Всего в Петербурге по программе временной занятости были трудоустроены 11 110 несовершеннолетних.

Ранее жители Петербурга объяснили, почему не хотят копить деньги в 2022 году.

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