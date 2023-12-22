В экспозиционном пространстве Театральной библиотеки проходит выставка "Мода проходит, стиль остаётся..."

Выставка открыта до 22 марта.

В Театральной библиотеке открылась выставка "Мода проходит, стиль остаётся...". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Здесь можно полистать справочные издания по моде и истории костюма, увидеть редкие энциклопедии, словари и путеводители по стилям и направлениям в искусстве: импрессионизме, экспрессионизме, символизме и сюрреализме.

Выставка открыта до 22 марта. Вход свободный. Выставка находится в библиотеке на улице Зодчего Росси, 2.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга