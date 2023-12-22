В двух районах Петербурга закроют движение транспорта

Речь идет о Колпинском и Выборгском районах.

В Выборгском и Колпинском районах с 29 февраля закроют проезд транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Автомобилисты не смогут проехать по улице Александра Матросова у дома № 6. Проезд будет закрыт до 4 марта в связи с производством работ по строительству газопровода.

Объезд: Беловодский переулок, Большой Сампсониевский проспект, Выборгская набережная. Пресс-служба ГАТИ

На улице Возрождения в городе Колпино от Северной улицы до Промышленной улицы проезд закроют до 1 марта. На этом участке будут строить газопровод.

Объезд: улица Индустриализации, Северная улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в 2024 году Смольный не планирует расширять зону платной парковки.

Фото: Piter.tv