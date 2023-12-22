В двух районах Петербурга закроют движение транспорта

В Выборгском и Колпинском районах с 29 февраля закроют проезд транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Автомобилисты не смогут проехать по улице Александра Матросова у дома № 6. Проезд будет закрыт до 4 марта в связи с производством работ по строительству газопровода.
Объезд: Беловодский переулок, Большой Сампсониевский проспект, Выборгская набережная.
Пресс-служба ГАТИ
На улице Возрождения в городе Колпино от Северной улицы до Промышленной улицы проезд закроют до 1 марта. На этом участке будут строить газопровод.
Объезд: улица Индустриализации, Северная улица.
Пресс-служба ГАТИ
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Фото: Piter.tv
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