В двух районах Ленобласти нашли арсеналы боевого оружия

В Ленобласти у двух жителей разных районов правоохранители нашли арсеналы оружия. Об этом сообщили на портале "АиФ Санкт-Петербург".
У пенсионера из Всеволожска обнаружили два пистолета-пулемета, револьвер, ракетницы, пять пистолетов и более 300 патронов. У пожилого жителя Ленобласти в доме хранилось 83 единицы холодного оружия. У него же нашли сабли и кинжалы.
В Тосненском районе у другого мужчины обнаружили автомат Калашникова, револьвер, пистолеты и патроны. Житель поселка Ульяновка хранил в своей квартире оружие для стрельбы.
На мужчин завели уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия.
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Фото: Piter.tv
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