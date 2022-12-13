В двух районах Ленобласти нашли арсеналы боевого оружия

Пенсионеры стали фигурантами уголовного дела.

В Ленобласти у двух жителей разных районов правоохранители нашли арсеналы оружия. Об этом сообщили на портале "АиФ Санкт-Петербург".

У пенсионера из Всеволожска обнаружили два пистолета-пулемета, револьвер, ракетницы, пять пистолетов и более 300 патронов. У пожилого жителя Ленобласти в доме хранилось 83 единицы холодного оружия. У него же нашли сабли и кинжалы.

В Тосненском районе у другого мужчины обнаружили автомат Калашникова, револьвер, пистолеты и патроны. Житель поселка Ульяновка хранил в своей квартире оружие для стрельбы.

На мужчин завели уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия.

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Фото: Piter.tv