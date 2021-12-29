В донорскую субботу более 200 литров крови сдали жители Петербурга

Принять участие в акции разрешили 467 людям.

Накануне, 5 февраля, на Городскую станцию переливания крови в Петербурге приехали 560 доноров. Сдать кровь разрешили 467 людям. Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Медики поблагодарили петербуржцев за отзывчивость и терпение. За субботу было 210 литров крови. Акция проводилась пр и поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с сегодняшнего дня горожане с ОРВИ и подозрением на COVID-19 могут открыть больничный удаленно.

Фото: Piter.tv