В доме на Выборгской улице обрушилась стена

В пятницу, 14 июня, в одном из петербургских домов обрушилась стена. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцидент произошел на Выборгской улице, 4. По словам очевидцев, стена рухнула в первой парадной над окном
Фильм дурак почему-то вспоминается, и всем пофиг
пишет очевидец
На кадрах видно, что кусок потолка лежит около окна. По словам жителей дома, никто не пострадал.
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Фото:дтп и чп петербкрг/вк
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