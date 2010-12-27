В доме на Выборгской улице обрушилась стена

К счастью, никто не пострадал.

В пятницу, 14 июня, в одном из петербургских домов обрушилась стена. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на Выборгской улице, 4. По словам очевидцев, стена рухнула в первой парадной над окном

Фильм дурак почему-то вспоминается, и всем пофиг пишет очевидец

На кадрах видно, что кусок потолка лежит около окна. По словам жителей дома, никто не пострадал.

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Фото:дтп и чп петербкрг/вк