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В доме на Выборгской улице обрушилась стена
Вчера, 22:44
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IRINA_CHALKINA

В доме на Выборгской улице обрушилась стена

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К счастью, никто не пострадал.

В пятницу, 14 июня, в одном из петербургских домов обрушилась стена. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на Выборгской улице, 4. По словам очевидцев, стена рухнула в первой парадной над окном

Фильм дурак почему-то вспоминается, и всем пофиг

пишет очевидец

На кадрах видно, что кусок потолка лежит около окна. По словам жителей дома, никто не пострадал.

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Фото:дтп и чп петербкрг/вк

Теги: новости спб, общество, происшествия, спб обрушилась стена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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