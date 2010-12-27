В доме на Мичуринском переулке треснула крыша из-за снега

Петербуржцы опасаются остаться без крыши над головой.

В доме № 3 по Мучному переулку из-за большого количества снега протекает крыша. На потолке появились разводы, а на стенах трещины. Об этом пишут "Невские новости".

На прошлой неделе жильцы пробовали писать письма с жалобами в Жилкомсервис № 2, который занимется обслужванием данного дома. Однако представители ответили жильцам, что "течет весь центр". Вместе с тем жильцам было обещано сбросить снег с крыши и после составить акт о повреждениях. К среде диспетчеры ответили на жаловы и сказали, что "течь уже не должно".

Вчера, 9 февраля представители ЖКС объявили, что отремонтируют многострадальный дом только весной. Ремонт перенесло "большое количество заявок".

Отчаявшиеся петербуржцы уже готовят письмо в прокуратуру.