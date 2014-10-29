Из дома на Комендантском из-за загоревшегося электрощита эвакуировали людей

Дом ожидаемо оказался обесточен.

Из дома на Комендантском проспекте в Петербурге из-за загоревшегося электрощита эвакуировали людей. Подробности случившегося Piter.tv рассказал источник в экстренных службах города. С вышестоящих этажей эвакуировали двух человек, 20 покинули жилье самостоятельно.

Выяснилось, что в 16-этажном жилом доме №37 по Комендантскому проспекту загорелся электрощит. Это произошло в первой парадной дома. По данным ГУ МЧС по городу, пожар ликвидировали 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

В четверг, 6 мая, в Северной столице ожидается усиление ветра, предупреждают в МЧС.

Фото: Piter.tv