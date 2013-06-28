Петербуржцев предупреждают об усилении ветра 6 мая

Местами порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В четверг, 6 мая, в Северной столице ожидается усиление ветра. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Как отмечают ведомстве, в город нагрянет южный, юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/c, а местами порывы могут достигать 17 м/с.

Петербуржцам рекомендуют убрать все вещи с балкона, закрыть все окна в доме, а также парковать автомобили в гаражах.

Также 6 мая праздничное шествие в честь Дня Победы ограничит движение во Фрунзенском районе.

Фото: Piter.tv