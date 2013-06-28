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Петербуржцев предупреждают об усилении ветра 6 мая
Сегодня, 15:19
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kraratau27

Петербуржцев предупреждают об усилении ветра 6 мая

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Местами порывы ветра могут достигать 17 м/с. 

В четверг, 6 мая, в Северной столице ожидается усиление ветра. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. 

Как отмечают ведомстве, в город нагрянет южный, юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/c, а местами порывы могут достигать 17 м/с. 

Петербуржцам рекомендуют убрать все вещи с балкона, закрыть все окна в доме, а также парковать автомобили в гаражах. 

Также 6 мая праздничное шествие в честь Дня Победы ограничит движение во Фрунзенском районе. 

Фото: Piter.tv 

Теги: погода, усиление ветра в петербурге
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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