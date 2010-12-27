Как рассказали редакции жители дома по Леншоссе 1, к ним тепло поступило сегодня после обеда. Температура в квартирах начинает постепенно подниматься.

В домах жителей Выборга стало постепенно теплеть – в городе постепенно включают отопление.

Как рассказали редакции жители дома по Леншоссе 1, к ним тепло поступило сегодня после обеда. Температура в квартирах начинает постепенно подниматься.

"У нас большие комнаты и высокие потолки, нагреть такое помещение простым обогревателем было сложно, спасал теплый пол. В детском садике на Морской набережной топят уже несколько дней, ребенок хоть там отогревался", - отметила одна из жительниц дома.

Однако житель дома на Леншоссе 7 рассказал, что опасается повышения температуры на улицы и, соответственно, жары в квартире.

"Сейчас за окном холодно, не спорю. Но может прийти пресловутое бабье лето и тогда горячие батареи буду совсем не к месту. Плюс начало сезона всегда риск протечек и прорывов. Хотя все же лучше пусть будет жарко, чем холодно, как сейчас", - сказал Дмитрий, собственник квартиры на Ленинградском шоссе, 7.

Как рассказали в управляющей компании, это не периодическое протапливание, отопление в дома поступило уже до весны. Если конечно в регион не вернется теплая погода.