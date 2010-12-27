В докторской колбасе нашли превышающее количество антибиотиков

В колбасе исследователи нашли ЖНК лошади, кукурузы, а также остатки антибиотиков.

Российская система качества провела веерное исследование колбасы "Докторская". В экспертизе принимали участие 30 самых известных на российском рынке брендов. В продуктах были обнаружены следы антибиотиков, в одной из них ДНК лошади, также нашелся интересный экземпляр с ДНК кукурузы, еще одна – генетическим материалом сои.

После проведенных исследований Роскачество пришло к выводу, что такую колбасу все же можно употреблять. Практически все исследованные бренды считаются безопасными для здоровья.

Однако без нарушений не обошлось: в 14 товарах были найдены остатки антибиотиков. И если у 13 брендов выявлены только их следовые количества, то в колбасе торговой марки "Губернская мясная компания" - количество антибиотика превысило максимально допустимый законодательством уровень.