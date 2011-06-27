В Ленобласти началась вторая смена в детских лагерях

В детских лагерях Ленинградской области началась вторая смена. В регионе отдыхают дети из разных частей России, включая новые части страны.

На летний отдых прибыло 28 тысяч детей со всей России и подшефного Енакиево (ДНР). Дети приехали на вторую смену в лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградского зоопарка.

Детей в оздоровительных лагерях ожидают увлекательная программа, различные мастер-классы, спортивные и интеллектуальные игры на любой вкус. Кроме того, ребята смогут показать свои таланты и покататься на яхтах.

Лагеря Ленинградской области ежегодно пользуются популряностью не только у петербургских детей, но и у детей со всей России.

Ранее сообщалось, что на АЗС "Газпромнефть" появились стаканы для кофе с работами художников из домов-интернатов Петербурга

Фото: Piter.TV