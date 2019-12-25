В ближайшее время заявки на проведение акции подадут в Астрахани и Владимире.

В десяти регионах врачи готовят акции протеста "Заплатите за COVID". Его анонсировал профсоюз медработников "Действие" анонсировал её в конце сентября и начале октября. Фельдшеры, врачи, водители и медсёстры готовы выйти на массовые пикеты, чтобы потребовать от региональных властей выполнения поручений президента Путина о дополнительных выплатах медикам за работу с больными новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Медики будут требовать увеличения заработной платы, а также сокращения бюрократических преград для получения страховых выплат. Акция пройдёт в 15 городах в десяти регионах России. Участники выбрали форму массового пикета численностью в несколько десятков человек, потому что массовые мероприятия, в том числе митинги, запрещены из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что власти уже согласовали проведение акции в Сочи с численностью в 20 человек. Однако пикет перенесли из центра на площадку, похожую на анклав.

В ближайшее время заявки на проведение акции подадут в Астрахани и Владимире.

Ранее Минздрав объяснил с чем связан рост заболеваемости COVID-19.