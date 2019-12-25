В деревне Приозерского района загорелся деревянный дом

Пожарные справились с огнем за час.

В четверг, 10 сентября, в деревне Раздолье Приозеского района произошло возгорание деревянного дома площадью 24 квадратных метра. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ОГПС 143 ПЧ Сосново".

Известно, что информация о пожаре пришла на дежурный пульт приблизительно в 11:44. На место оперативно отправились 9 пожарных и две единицы спецтехники.

Огонь удалось локализовать примерно в 12:42. Информации о пострадавших не поступало.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что пенсионерка сгорела заживо в деревне Всеволожского района.

Фото: ВКонтакте / ogps143pch