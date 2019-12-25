В день приезда Путина Петербург снова погряз в пробках

Красным окрасились дороги на Петроградке и в центре города.

В среду, 19 февраля, ожидавший приезда президента Петербург снова погрузился в пробки. Виртуальные карты показывают, что дороги загружены на Петроградской стороне, Васильевском острове и в центре.

Автомобилисты жалуются на медленное движение машин на набережной Макарова, участках Среднего и Большого проспектов Васильевского острова, а также на Кадетской линии. На Петроградке почти намертво встали Кронверкский и Каменноостровский проспекты и Большой проспект П.С., а также часть Тучкова моста, Сампсониевского моста и улица Куйбышева .

В центре неважно обстоит дело на Дворцовом мосту, Невском проспекте, Садовой, Гороховой и Малой Морской улицах. Кроме того, машины встали на улице Белинского и на набережных Грибоедова и Фонтанки.

Также мы писали, что поезда от "Беговой" до "Приморской" замедлились.

Фото: скрин Яндекс. Пробки