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Жестоко избили: в деле треш-блогеров из Азербайджана появился новый эпизод
Сегодня, 19:31
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Жестоко избили: в деле треш-блогеров из Азербайджана появился новый эпизод

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Представители Азербайджана и Таджикистана засветились ещё одним преступлением.

В деле треш-блогеров, нападавших на прохожих в Петербурге, появился новый эпизод. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность участников "азербайджанской мафии" к ещё одному нападению. Об этом 3 февраля сообщили "Известия" со ссылкой на источник.

По данным издания, сотрудники МВД из управления по противодействию экстремизму выяснили, что подростки избили двух человек рядом с домом на Ленинском проспекте в октябре прошлого года. Это произошло незадолго до того, как видеоролики с их участием увидели в полиции и Следственном комитете.

В уголовном деле о нападениях на петербуржцев фигурируют 15 молодых людей, включая несовершеннолетних и уроженцев Азербайджана и Таджикистана. Большинство из них находятся под арестом.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали троих треш-блогеров, снимавших избиения прохожих на камеру.

Фото: Piter.TV

Теги: азербайджанская мафия, мвд, расследование, треш-блогеры
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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