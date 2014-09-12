В декабре на спортивные матчи смогут попасть 50% зрителей

На спортивные арены смогут попасть зрители только с QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

В декабре петербургские стадионы смогут заполнить 50% болельщиков. Об этом 1 декабря сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Матчи чемпионата КХЛ и чемпионата Высшей лиги по хоккею, а также встречи матчи "Зенита" на "Газпром Арене", игры волейбольного и баскетбольного клубов "Зенит" на "Сибур Арене", чемпионат России по фигурному катанию, турнир по единоборствам "АСА 113", "Финал четырех" Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдут с 50% заполняемостью стадионов.

Отмечается, что все ограничения сохраняются. Так, на спортивные арены смогут попасть зрители только с QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

Ранее мы сообщали, что в ноябре все спортивные мероприятия пройдут с 30% загрузкой трибун. Попасть на спортивные арены смогут горожане, имеющие QR-код о вакцинации или перенесенном вирусе (за последние полгода).

Фото: Piter.tv