В Цирке Чинизелли заявили, что не собираются отказываться от эксплуатации животных

По словам представителя цирка, сегодня в России используются самые гуманные методы дрессуры, которые были когда-либо. Изначально всё взаимодействие с животными идёт через игру и поощрение лакомством.

В разговоре с Piter.tv представитель Цирка Чинизелли рассказал, что Росгосцирк не собирается отказываться от эксплуатации животных в представлениях, поскольку это "многовековая традиция нашей страны".

В августе активисты запустили всероссийскую акцию "Циркеннале", суть которой в диалоге между зоозащитниками и цирками. Люди с активной гражданской позицией призывают Росгосцирк сжалиться над животными и отказаться от их эксплуатации.

В пресс-службе Цирка на Фонтанке нам пояснили, что в российском цирке работает большое количество животных, и они приучились жить рядом с человеком, привыкли к своему хозяину – такие звери не выживут в дикой природе. Кроме того, все цирки, прошедшие проверки Россельхознадзора, будут лицензированы к 1 января 2022 года.

Что касается взаимодействия с активистами, мы всегда готовы к адекватному общению и диалогу, кроме радикальных и агрессивных действий, которые только разжигают антагонизм и ненависть. представитель Цирка Чинизелли

Напомним, акция "Циркеннале" проходит в России и Петербурге в частности уже третий месяц. К ней присоединились более 300 активистов по всей стране. С соответствующим хэштегом участники делятся своим творчеством в соцсетях.

Накануне Piter.tv обсудил с активистами и представителями циркового сообщества отношение к акции и вопросы гуманного обращения с животными.

Фото: thepartyofthedead / Instagram