В число финалистов премии Russian Travel Awards вошел Петербург

В каждой официальной номинации представлено по три региона.

В финале Russian Travel Awards 24 и 25 февраля будут соревноваться 26 регионов, которые отобрал экспертный совет Всероссийской туристской премии. Он пройдет в Петербурге.

В каждой официальной номинации представлено по три региона. Участников оценят в категориях культурно-познавательного, детского, санаторно-курортного, событийного, гастрономического, промышленного, этнокультурного, сельского, экологического туризма, конгрессно-выставочной деятельности, делового и MICE-туризма.

За звание лучшего будут бороться региональные и муниципальные туристско-информационные центры, а также регионы, представляющие свою оригинальную сувенирную туристскую продукцию.

Очные презентации пройдут 24 февраля, где жюри определит победителей. На следующий день пройдет подведение итогов и торжественное награждение лауреатов.

Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по туризму. Организатором выступил комитет по развитию туризма Петербурга.

Ранее мы сообщали, что Петербург провел более 500 деловых международных мероприятий в 2021 году.

Фото: Piter.tv

