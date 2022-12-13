В четырёх московских школах введут преподавание африканских языков: мнение экспертов

Участниками проекта станут около 150 человек, на изучение языков будет отводиться 1-2 урока в неделю.

С 1 сентября в четырёх московских школах стартует преподавание африканских языков. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер", ссылаясь на директора Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексея Маслова.

Так, в трёх школах будут учить суахили, а ещё в одной – ахмарский. Участниками проекта станут около 150 человек, на изучение языков будет отводиться 1-2 урока в неделю. В дальнейшем список языков расширят, в частности, включив в него йоруба.

По мнению телеграмеров, инициативу можно поприветствовать, так как она решает сразу несколько задач. Во-первых, знакомство с африканскими языками расширяет образовательные возможности для школьников и обеспечивает сам ИСАА будущими кадрами. Кроме того, проект способствуете возвращению курса страны на выстраивание взаимоотношений с Африкой.

Последнее – ключевой момент, ради которого, собственно, все и затевается: в условиях интенсификации сотрудничества с Африкой стране нужны люди, знакомые с ее культурой, языком и традициями. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV