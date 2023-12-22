В честь 300-летния СПбГУ на космодроме Байконур запустили ракету

На корпусе ракеты помещена эмблема, посвященная трехсотлетию Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Из космодрома Байконур была запущена ракета в честь трехсотлетия СПбГУ. На ней изображена символика университета, пишет spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу учебного заведения.

С космодрома отправилась ракета "Союз" с грузовым кораблём "Прогресс МС-27". На ее корпусе помещена эмблема, посвященная трехсотлетию Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Как отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации, член попечительского совета СПбГУ Дмитрий Чернышенко, на сегодняшний день СПбГУ активно участвует в реализации национального проекта "Наука и университеты". В университете открыты лаборатории по программе мегагрантов, проводится модернизация научно-технической базы.

По словам ректора университета академика РАН Николая Кропачева, запуск ракеты стал проявлением уважения ко всем выпускникам вуза и особым подарком для выпускников юбилейного года.

Ранее мы сообщили о том, что ученым Петербурга вручили премии городского правительства.

Фото: СПбГУ