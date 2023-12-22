В частном доме на улице Карла Либкнехта пожар охватил 160 "квадратов"

С огнем боролись 38 пожарных.

В Красносельском районе ночью, 3 января, произошел пожар. В деревне Сергиево на улице Карла Либкнехта загорелся дом № 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В кирпичном частном доме размером 8х20 метров происходило горение на площади 160 квадратных метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

На место случившегося прибыли 38 спасателей и восемь спецмашин. Они тушили пламя несколько часов.

Пожар ликвидировали в 1:37. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv