В центре реабилитации инвалидов на Заневском появятся спортплощадки

Учреждение посетил губернатор Петербурга.

В центре социальной реабилитации инвалидов на Заневском проспекте появятся спортивные площадки. Для подопечных центра оборудованы тренировочные квартиры, где их учат пользоваться кухонной техникой и прививают другие важные навыки, применимые в быту.

Учреждение посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он рассказал, что важна не только медицинская, но и социальная реабилитация людей с инвалидностью. Губернатор подарил центру мобильный облучатель-рециркулятор воздуха и поздравил воспитанницу центра с выигрышем в 5-м региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

В пресс-службе Смольного отметили, что территория рядом с центром включена адресную программу регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2022 год. Скоро на данном участке появится площадка для игры в футбол, баскетбол и площадка с тренажерами.

Ранее мы сообщали о том, что рестораны и кафе в Петербурге не будут работать в Новый год. Все заведения будут работать до 11 часов вечера в новогоднюю ночь.

Фото: gov.spb.ru