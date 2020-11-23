В центре города голый мужчина устроил забег вдоль Фонтанки

В Сети пользователи с юмором отнеслись к улыбающемуся безумцу.

Сегодня, 9 мая, прохожие увидели в центре Северной столицы бегущего в легком темпе полуголого мужчину. Спортсмен бежал вдоль Фонтанки без трусов, но в рубашке. Об этом сообщили "Невские новости".

Видео с обнаженным любителем прогулок по городу опубликовали в Сети. Комментаторы с юмором отреагировали на инцидент. Под постом с записью даже развернулся конкурс на лучшую подпись к этюду.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы вытащили из Фонтанки пьяного мужчину. Выяснилось, что ему стало плохо от выпитого алкоголя и он упал в реку.

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП"