В центре города джип на трех колесах пытался скрыться от полицейских

Пьяный водитель спровоцировал несколько аварий.

В четверг, 20 сентября, в центре города полицейские преследовали с мигалками пьяного водителя с Думской. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел в районе Садовой. По словам очевидцев, уходя от преследования автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, а та "зацепила" еще одну машину. После этого джип всего на трех колесах продолжил "побег". Сотрудникам ДПС удалось его поймать только на Сенной площади. О пострадавших пока никакой информации нет.

Автовладельцы сообщают, что из-за аварий образовалась пробка.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково автовладельцы попали в ловушку из-за неисправных шлагбаумов.

Фото и видео: дтп и чп петербург/вк