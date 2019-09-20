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В центре города джип на трех колесах пытался скрыться от полицейских

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Пьяный водитель спровоцировал несколько аварий.

В четверг, 20 сентября, в центре города полицейские преследовали с мигалками пьяного водителя с Думской. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел в районе Садовой. По словам очевидцев, уходя от преследования автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, а та "зацепила" еще одну машину. После этого джип всего на трех колесах продолжил "побег". Сотрудникам ДПС удалось его поймать только на Сенной площади. О пострадавших пока никакой информации нет. 

Автовладельцы сообщают, что из-за аварий образовалась пробка. 

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково автовладельцы попали в ловушку из-за неисправных шлагбаумов.

Фото и видео: дтп и чп петербург/вк

 

Теги: дтп, новости спб, погоня дпс, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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