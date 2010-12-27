В Пулково автовладельцы попали в ловушку из-за неисправных шлагбаумов

В пятницу, 20 сентября, в воздушной гавани Петербурга произошел неожиданный технический сбой шлагбаумов. Соответствующая информация опубликована в группе "Экстренный вызов СПб".
Заграждения сломались на выезди из Пулково. В ответ на сбой водители массово "загудели". Автомобилисты были возмущены такой ситуацией, ведь, бесплатное время закончилось в этой пробке.
Клаксоны впечатлили работников аэропорта и в конце концов они открыли шлагбаумы вручную. Так что выехали из Пулково все бесплатно
сказано в сообщении
Соответствующие службы аэропорта выясняют причину поломки.
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Фото:"Экстренный вызов СПб"
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