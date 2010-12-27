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В Пулково автовладельцы попали в ловушку из-за неисправных шлагбаумов
Сегодня, 9:22
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IRINA_CHALKINA

В Пулково автовладельцы попали в ловушку из-за неисправных шлагбаумов

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В ответ на неожиданный технический сбой водители массово "загудели".

В пятницу, 20 сентября, в воздушной гавани Петербурга произошел неожиданный технический сбой шлагбаумов. Соответствующая информация опубликована в группе "Экстренный вызов СПб".

Заграждения сломались на выезди из Пулково. В ответ на сбой водители массово "загудели". Автомобилисты были возмущены такой ситуацией, ведь, бесплатное время закончилось в этой пробке. 

Клаксоны впечатлили работников аэропорта и в конце концов они открыли шлагбаумы вручную. Так что выехали из Пулково все бесплатно

сказано в сообщении

Соответствующие службы аэропорта выясняют причину поломки.

Ранее мы сообщали о том, что в Турецком отеле детей из России облили горящим маслом.

Фото:"Экстренный вызов СПб"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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