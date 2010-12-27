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В центре города лоб в лоб столкнулись две дорогие иномарки 
Сегодня, 18:41
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IRINA_CHALKINA

В центре города лоб в лоб столкнулись две дорогие иномарки 

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По словам очевидцев, никто не пострадал.

В четверг, 22 августа, в центре города лоб в лоб столкнулись две дорогие иномарки. Очевидцы поделились в соцсетях фотографиями с места происшествия. 

Инцидент произошел на Пересечении улицы Басков и Восстания. Горожане отмечают, что никто не пострадал. 

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отмечают прохожие

На кадрах видно, что при столкновении у машин значительно помялись бампера. Детали иномарок разбросаны по проезжей части. Движение на этом участке дороги затруднено. 

Ранее мы сообщали о том, что пожар в здании на Складской улице прилетел тушить Ми-8 с воздуха.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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