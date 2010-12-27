По словам очевидцев, никто не пострадал.

В четверг, 22 августа, в центре города лоб в лоб столкнулись две дорогие иномарки. Очевидцы поделились в соцсетях фотографиями с места происшествия.

Инцидент произошел на Пересечении улицы Басков и Восстания. Горожане отмечают, что никто не пострадал.

Водители - женщины. Гибдд приехала буквально за 5 минут отмечают прохожие

На кадрах видно, что при столкновении у машин значительно помялись бампера. Детали иномарок разбросаны по проезжей части. Движение на этом участке дороги затруднено.

Ранее мы сообщали о том, что пожар в здании на Складской улице прилетел тушить Ми-8 с воздуха.

Фото:дтп и чп петербург/вк