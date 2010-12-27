В четверг, 22 августа, в центре города лоб в лоб столкнулись две дорогие иномарки. Очевидцы поделились в соцсетях фотографиями с места происшествия.
Инцидент произошел на Пересечении улицы Басков и Восстания. Горожане отмечают, что никто не пострадал.
Водители - женщины. Гибдд приехала буквально за 5 минут
отмечают прохожие
На кадрах видно, что при столкновении у машин значительно помялись бампера. Детали иномарок разбросаны по проезжей части. Движение на этом участке дороги затруднено.
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Фото:дтп и чп петербург/вк
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