В центре Петербурге утром потушили Volkswagen

Огонь серьезно повредил автомобиль. В машине выгорел салон.

Сегодня, 22 января, в Центральном районе произошел пожар. У дома № 3 в Апраксином дворе полыхала иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:45. На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей.

Огнеборцы справились за 27 минут. Огонь серьезно повредил автомобиль. В машине марки Volkswagen выгорел салон.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv