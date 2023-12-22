В центре Петербурге утром потушили Volkswagen

Сегодня, 22 января, в Центральном районе произошел пожар. У дома № 3 в Апраксином дворе полыхала иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:45. На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей.
Огнеборцы справились за 27 минут. Огонь серьезно повредил автомобиль. В машине марки Volkswagen выгорел салон.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге 22 января повышение температуры нивелируют ветер и снег.
Фото: Piter.tv
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