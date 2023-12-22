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В центре Петербурге утром потушили Volkswagen
Сегодня, 8:06
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В центре Петербурге утром потушили Volkswagen

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Огонь серьезно повредил автомобиль. В машине выгорел салон. 

Сегодня, 22 января, в Центральном районе произошел пожар. У дома № 3 в Апраксином дворе полыхала иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:45. На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей.

Огнеборцы справились за 27 минут. Огонь серьезно повредил автомобиль. В машине марки Volkswagen выгорел салон. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 22 января повышение температуры нивелируют ветер и снег.

Фото: Piter.tv

Теги: апраксин переулок, мчс, сгорела машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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