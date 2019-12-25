В центре Петербурга загорелись генератор и строительные леса

Всего на место происшествия прибыли пять расчетов. Пострадавших в результате инцидента нет.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что в центре Северной столицы загорелись генератор и строительные леса. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Очевидцы заявили, что в пожаре виновна торговая точка с мороженым. Предполагается, что её генератор загорелся и пламя охватило строительные леса.

Пожарные расчеты вовремя прибыли на место происшествия и устранили возгорание. К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что в одноэтажном жилом доме в Приморском районе горело 160 кв. метров площади.

Фото:Piter.TV