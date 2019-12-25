В центре Петербурга пройдёт полумарафон ” ЗаБег”

Маршрут участников будет проложен по историческому центру.

В воскресенье, 2 августа, в Петербурге состоится Всероссийский полумарафон "ЗаБег" с синхронным стартом. Мероприятие пройдёт в 85 регионах страны одновременно. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Северной столицы.

В общей сложности в марафоне примут участие 150 тысяч участников. Стартовый сигнал для них прозвучит в 9:00 по Московскому времени. Чуть раньше, в 8:20 у Исаакиевского собора состоится пресс-подход вице-губернатора Владимира Кириллова и руководителя "Лиги Героев" Ксении Шойгу.

Маршрут спортсменов пройдёт по Английской набережной через Благовещенский мост, по Стрелке Васильевского острова, мимо Меншиковского дворца и музея Кунсткамера, а следом через Тучков мост бегуны попадут на Петроградскую сторону города. Финишная прямая будет располагаться от Дворцовой набережной до Адмиралтейства.

Ранее мы рассказали о том, что Петербург подарил жителям Ленобласти авторские экскурсии.

Фото: Pixabay