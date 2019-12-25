В центре Петербурга появился новый узел по замесу соляных растворов

Объект обладает высокой производительностью и способен единовременно выдавать по 50 кубометров субстанции.

В центре Северной столицы начал работу солерастворный узел, где снегоуборочные машины могут пополнить запасы смеси. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Отмечается, что солерастворный узел находится у дома №5 на улице 2-й Луч. Известно, что объект способен единовременно выдавать по 50 кубометров субстанции.

На данный момент Петербург обладает 24 солерастворными узлами.

Ранее мы сообщали о том, что на Московском проспекте починили прорванную трубу с горячей водой.

Фото:Piter.TV