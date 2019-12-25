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В центре Петербурга появился новый узел по замесу соляных растворов
Сегодня, 9:57
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В центре Петербурга появился новый узел по замесу соляных растворов

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Объект обладает высокой производительностью и способен единовременно выдавать по 50 кубометров субстанции.

В центре Северной столицы начал работу солерастворный узел, где снегоуборочные машины могут пополнить запасы смеси. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Отмечается, что солерастворный узел находится у дома №5 на улице 2-й Луч. Известно, что объект способен единовременно выдавать по 50 кубометров субстанции.

На данный момент Петербург обладает 24 солерастворными узлами.

Ранее мы сообщали о том, что на Московском проспекте починили прорванную трубу с горячей водой.

Фото:Piter.TV

Теги: благоустройство, гололедица, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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