В центре Петербурга от полицейских сбежали нелегальные бизнесмены

По результатам рейда составлено 6 протоколов.

В Центральном районе нелегальные торговцы продукцией сбежали от полицейских перед рейдом. Сотрудники администрации района пресекли незаконную деятельность бизнесменов. Об этом сообщили в пресс-службе района.

Вместе с полицейскими представители власти прошлись по Невском проспекту, Малой Конюшенной, площади Восстания, Гостиному двору и другим знаковым местам района. В трех местах "предприниматели" отказались показывать документы стражам порядка.

Отметим, что несколько владельцев точек скрылись от силовиков до их приезда. По результатам рейда составлено 6 протоколов по 44 статье Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

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Фото: Piter.tv