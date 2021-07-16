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В центре Петербурга от полицейских сбежали нелегальные бизнесмены
Сегодня, 18:00
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В центре Петербурга от полицейских сбежали нелегальные бизнесмены

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По результатам рейда составлено 6 протоколов.

В Центральном районе нелегальные торговцы продукцией сбежали от полицейских перед рейдом. Сотрудники администрации района пресекли незаконную деятельность бизнесменов. Об этом сообщили в пресс-службе района.

Вместе с полицейскими представители власти прошлись по Невском проспекту, Малой Конюшенной, площади Восстания, Гостиному двору и другим знаковым местам района. В трех местах "предприниматели" отказались показывать документы стражам порядка. 

Отметим, что несколько владельцев точек скрылись от силовиков до их приезда. По результатам рейда составлено 6 протоколов по 44 статье Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

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Фото: Piter.tv

Теги: бизнесмены сбежали от полиции, казанский собор, малая конюшенная улица, мвд, невский проспект, нелегальные ларьки, стражи порядка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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