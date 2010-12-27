В центре Петербурга нарисовали портрет актера Антона Ельчина

Его изображение теперь украшает дом 31 по набережной канала Грибоедова.

В центре Петербурга появился портрет актера Антона Ельчина. Нарисованный актер расположился на набережной канала Грибоедова, 31.

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Антон Ельчин родился в Северной столице в 1989 году, но эмигрировал с семьей в США, когда ему было полгода. Он начал свою карьеру в 2000 году и сыграл почти в 70 фильмах и сериалах, среди которых "Звездный путь", "Выживут только любовники", "Доктор Хафф" и другие.

Антон погиб в 2016 году под автомобилем, ему было всего 27. В этом году актер отметил бы 30 лет.

Ранее в сети появился трейлер фильма "Тёмные воды" с Энн Хэтэуэй.

Фото: aonefilms, Instagram