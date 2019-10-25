В центре Петербурга "Шоу дронов" может ограничить движение транспорта

В пятницу, 17 декабря, стало известно, что в центре Петербурга "Шоу дронов" ограничит движение транспорта. Об этом сообщили в комитете по транспорту.
Так, движение будет прекращено: по площади Растрелли 21 декабря — с 10:00 до 23:59, 24 декабря — с 10:00 до 23:59, а также с 10:00 25 декабря до 2:00 27 декабря.
По Лафонской улице вдоль площади Растрелли 21 декабря с 19:30 до 20:30 и 24 декабря с 19:30 до 20:30.
По Ставропольскому переулку и площади Растрелли 21, 24, 25 и 26 декабря с 6:00 до 23:59 будет запрещена остановка транспорта.
Ранее в Царском Селе в честь Дня знаний прошло шоу дронов. В небо поднялись 1050 дронов, которые выстраивались в самые разные фигуры.
Фото: pexels
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