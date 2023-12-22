В центре Петербурга 27 января ограничат проезд

Будет запрещено движение транспорта по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00.

В центре Петербурга 27 января будут введены временные ограничения движения транспорта в связи с празднованием 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

С 00:00 до 23:00 автомобилисты не смогут делать остановки на Миллионной улице, Дворцовой площади и Адмиралтейской набережной. Кроме того, вводится запрет остановки транспорта на Биржевой площади.

Будет запрещено движение транспорта по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00.

С 19:00 до 23:00 движение транспорта запретят по Дворцовой набережной, Адмиралтейской набережной, по Мошкову переулку, Дворцовому проезду, Невскому проспекту от начала до Малой Морской улицы, Адмиралтейскому проспекту от Дворцовой площади до Гороховой улицы и по Биржевой площади. Также запрет коснется перекрестка Университетской набережной со съездами с Дворцового моста и перекрестка Дворцового проезда с Дворцовой и Адмиралтейской набережными.

Кроме того, с 19:00 до 23:00 будет изменено движение общественного транспорта. Речь идет о автобусах №№ 2, 7, 10, 24, 191 и троллейбусах №№ 1, 7, 10, 11, 17.

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Фото: Piter.tv