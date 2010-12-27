В центре Омска трактор врезался в пассажирский автобус

В ДТП пострадала 57-летняя женщина.

Сегодня днем, 26 августа, в Омске трактор протаранил маршрутный ПАЗ с пассажирами.

ДТП произошло около 11.30 по местному времени на улице 10 октября в Омске. 51-летний водитель на тракторе "КАТ" не предоставил преимущественное право маршрутному ПАЗ (№138) и врезался в него. В результате ДТП пострадала 57-летняя пассажирка автобуса.

К счастью, в автобусе было всего 5 человек на момент аварии. ГИБДД проверяет все причины и обстоятельства ДТП.

Сегодня ранее: В Испании при столкновении в небе вертолета и самолета погибли 7 человек, в том числе 2 детей (видео).

Фото: ГИБДД по Омской области