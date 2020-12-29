Общепит оказался сферой, наиболее пострадавшей от коронавирусных ограничений.

В центре Москвы за год закрылись более 200 ресторанов и кафе. Об этом сообщили в агентстве недвижимости JLL по результатам исследования, о котором пишет РБК.

Известно, что в 2020 году на центральных улицах столицы закрылось 208 заведений общественного питания — это на 35% превышает аналогичный показатель 2019-го года. При этом от общего числа организаций, прекративших работу, общепит составляет 46%.

Глава отдела исследований JLL Владислав Фадеев отмечает, что общепит оказался сферой, наиболее пострадавшей от коронавирусных ограничений. По его мнению, заведения, расположенные в центре, пострадали сильнее тех, которые находятся на перефирии — так как столкнулись с куда более значимым падением трафика из-за отсутствия туристов.

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