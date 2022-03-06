Сейчас всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. У некоторых диагностировали ушибы и травмы головы. В настоящее время на месте работают оперативники.

В воскресенье, 6 марта, в центре Москвы произошло ДТП с участием автозака и иномарки Infinity. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел на улице Хамовнический Вал. По предварительным данным, автозак ехал со включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Очевидец рассказал, что в результате ДТП пострадали около 10 человек. Прохожие помогали людям выбраться из автомобиля. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Сейчас всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. У некоторых диагностировали ушибы и травмы головы. В настоящее время на месте работают оперативники.

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Видео: Telegram/SHOT