В центре "Эрмитаж – Выборг" открылась выставка "Дары Востока"

Экспозиция рассказывает об истории взаимоотношений России и стран Средней Азии.

В Выборге можно попасть на выставку "Дары Востока". Здесь можно увидеть дипломатические дары, которые получали императоры России в период XIX – начале XX века. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Выставка открылась в Центре "Эрмитаж – Выборг". Экспозиция рассказывает об истории взаимоотношений России и стран Средней Азии. Посетители увидят более 70 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа. Некоторые из них будут выставлены впервые. Внимательные посетители Центра найдут роскошную конскую амуницию, старинные кувшины и чаши, выполненные самыми известными мастерами тех времен. Также здесь представлено оружие.

Кроме того, 2 мая Эрмитаж проведет эфир. Он начнется в 13:00. В трансляции примут участие кураторы выставки Лариса Кулакова и Всеволод Образцов. Они расскажут о самых ярких и интересных экспонатах.

Ранее на Piter.tv: ко Дню Победы в Ленобласти состоится большой студенческий концерт.

Фото: Телеграм / Государственный Эрмитаж