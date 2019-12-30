В бункере Трибуца планируют сделать музей

Бункер может стать частью Музея обороны и блокады Ленинграда.

Бункер Трибуца, находящийся на Петроградской стороне, в годы войны был командным пунктом Балтийского флота. Руководитель инициативной группы по сохранению бункера Максим Мосенжник рассказал "Петербургскому дневнику", что бункер может стать частью Музея обороны и блокады Ленинграда.

Инициативная группа начала восстанавливать бункер три года назад.

"Вопрос находится в стадии обсуждения. Итогового решения о судьбе бункера стоит ожидать, когда будут документы о том, что бункер принадлежит на правах оперативного управления Музею обороны", – отметила директор музея Елена Лезик.

Ранее мы сообщали, что президент посетил трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне.

Фото: "Вконтакте" / "Сохраним Командный Пункт Балтийского Флота".