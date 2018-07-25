В больнице скончалась третья пострадавшая при взрыве в Красном Селе

Теперь количество погибших - три человека.

Медики больницы, в которую привезли пострадавших из-за взрыва баллона с газом в Красном Селе, сообщили о гибели пациентки. Тяжелые травмы стали причиной летального исхода для взрослой петербурженки. В результате жертвами трагического происшествия стали уже трое человек, включая маленького ребенка.

По сведениям от персонала учреждения, женщина скончалась не приходя в сознание. В момент смерти она находилась в реанимационном отделении. Гибель наступила в ночь на 25 июля. На внешний вид ей было около 30 лет. На данный момент ее личность не установлена. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Отметим, что по обновленной информации, остальными жертвами являлись 10-летняя девочка и 60-летний пожилой мужчина. В реанимации продолжает находиться 38-летняя мать погибшего ребенка. Также госпитализирован 47-летний петербуржец, зарегистрированный в другом доме по той же улице Лермонтова в Красносельском районе. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Подробнее об инциденте Piter.tv писал здесь.

Видео: Piter.tv