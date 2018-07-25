Последние новости о взрыве в Красном селе: погибло два человека

СК начал расследование трагедии.

Стали известны подробности вечернего взрыв в Красном селе. В частном доме под номером 46 на улице Лермонтова петербуржцы услышали громкий хлопок. В результате выяснилось, что здании рванул баллон с газом. На месте погибло два человека. Одной из жертв стала шестилетняя девочка. Еще трое госпитализированы.

По сведениям соседей пострадавших, опасный баллон находился в пристройке дома. Там владельцы организовали автомобильную мастерскую. Само же жилое здание было подключено к централизованной газовой системе. Очевидцы событий так описывают последствия, как будто дом сложило пополам. Металлические обломки застряли в корпусе одного из автомобиля, припаркованного через дорогу от взрыва.

На данный момент делом занимается Следственный комитет. Представители закона возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. Эксперты отметили, что хозяева не соблюдали правила техники безопасности, по которым баллоны с газом должны храниться в специальном шкафу на улице, а не в обычном помещении.

Фото и видео: Piter.tv